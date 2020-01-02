走佬日產前董事長　傳獲總統接見

雷諾-日產-三菱聯盟前董事長高恩去涉嫌違反日本《金融商品交易法》被捕，但他周一（12月30日）突棄保潛逃至黎巴嫩。英國傳媒周三（1月1日）引述消息指，高恩抵達貝魯特後獲黎巴嫩總統奧恩接見，高恩向對方致謝並尋求保護。

報道引述兩名消息人士指，高恩周一與奧恩會面時，感謝對方在自己被扣留期間，對他及妻子卡羅萊予以支持。他又向奧恩表示，自己現時需要黎巴嫩政府的保護。消息人士透露，是次會面屬非公開場合，總統府傳媒顧問否認兩人曾會面。高恩暫未有回應報道，但消息指他現時心情很好並感覺安全。

黎巴嫩政府日前已表明不會對高恩採取法律行動，因為他是以法國護照合法入境。不過，正保釋候審的高恩，其法國、巴西、黎巴嫩三國護照均在日本的代表律師手上；法國及黎巴嫩外交部均對高恩此行表示不知情，但有消息指高恩被扣留時曾獲黎巴嫩駐日本大使探望。

早前有黎巴嫩傳媒指，高恩是在卡羅萊安排下藏身在樂器箱內，以電影式潛逃出境。惟卡羅萊回應否認，直指報道屬杜撰。黎巴嫩裔的高恩在當地被視為出國謀生、飛黃騰達的夢想榜樣；他前年被捕時，黎巴嫩更有示威聲援他，有民眾豎起「我們都是高恩」的大型告示牌。