研究：AI診斷乳癌　比醫生更準確

人工智能（AI）技術發展一日千里，英國有大學與科技企業合作設計及訓練一套AI演算法，發現它在診斷乳癌方面比醫生更準確，誤診率減1.2%。雖然目前還未實際應用，但團隊相信一旦成功開發，有助臨床醫師更準確發現乳癌。

在英國國家衞生事務局制度下，兩名放射科醫生分析女性的X光照；若意見不同就有另一名醫生評估。由倫敦帝國學院設計的AI演算法，建基於2.9萬名女性的X光照。研究員讓它分析匿名病人的X光照，發現它解讀乳房X光照的表現，比接觸病人病史的6名放射科醫生優勝；檢測癌症方面比單一醫生更具優勢。

是次研究周三（1日）發表在英國權威科學雜誌《自然》的網站，研究員表示不知疲倦的AI令漏檢率降低2.7%，而且幾秒內就可完成分析。不過，研究團隊強調這套AI正處於研發階段，未來亦不會取代人類，但協助改善檢測準確度及加快診斷速度，從而減輕醫生的工作壓力，變相減少病人等候的時間。

從醫療角度來看，解讀及分析X光照是非常關鍵的程序，但相當花時間；以英國為例，當地現時欠缺逾1000名放射科醫生，一旦獲AI協助將加快醫療進度。