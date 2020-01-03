女子跨年夜慘遭大批男子非禮　侵犯女性問題再惹關注

一名女子在跨年時分於埃及街頭遭大批男子公然非禮的影片，近日在網上廣傳，再惹起公眾對埃及性侵犯女性情況猖獗的關注。

事發摢報在去年除夕夜到踏入今年元旦凌晨期間（周二晚至周三凌晨），片段顯示，該名穿着皮草和短裙的女子，在曼蘇拉（Mansoura）一輛汽車旁被大批男子包圍，對她上下其手。女子受驚尖叫，兩名男子手持棍棒走到車頂揮舞，企圖趕走包圍女子的人群。女子其後成功打開車門上車。警方已證實片段的真實性，目前尚未能證實歹徒的身份。

埃及性侵問題嚴重，2014年政府受到多個婦女組織施壓，要求加大對性侵罪的廣泛定義和更嚴苛的刑罰，同年政府收緊性騷擾法例，將性騷擾的定義加闊，並將干犯者的最高刑期定為5年，但維權組織指摘政府仍然未有盡力打擊。去年10月，當地17歲少年埃爾班納（Mahmoud el-Banna）為保護一名女童免受性侵，結果遭3名未成年少年用刀捅死。事件震驚全國，社會要求將兇徒判死之聲不絕。

香港歌手陳慧敏去年底亦自爆遊埃及時遭非禮的經歷，她稱一位當地男老師以按摩為由，解開其胸圍扣，她的身體更被迫觸碰到對方私處3次，甚至被重複摸背歷時10分鐘。