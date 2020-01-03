新聞背後：影子將軍　幕後操控中東局勢

伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼被視為中東最有權勢的人士之一，負責統籌及策劃伊朗境外的軍事活動，試圖建立一個有利該國的中東局勢。他是美國的眼中釘，聖城旅被指殺害逾600名駐伊拉克美軍，據報其中17%由他策劃。

62歲的蘇萊曼尼是陸軍少將，1980年代兩伊戰爭期間展開軍旅生涯，至1998年接掌革命衞隊精銳特種及情報部隊聖城旅，指揮2萬人在中東多地執行任務，包括伊拉克、黎巴嫩、敍利亞。他扮演權力掮客的角色，試圖令中東局勢有利伊朗，包括暗殺對手、軍援盟友，同時指示伊拉克的親伊朗民兵殺害美國駐軍。

2005年及2007年，美國先後把蘇萊曼尼及聖城旅列為恐怖分子及恐怖組織；美國財政部2011年指控蘇萊曼尼策劃暗殺行動，企圖在華盛頓一間餐廳殺死沙特阿拉伯駐美國大使。有「影子指揮官」或「間諜大師」之稱的蘇萊曼尼多次傳出死訊，2006年有指他死於國內空難，2012年及2015年則傳他在敍利亞戰死。

蘇萊曼尼與聖城旅直接聽命於最高精神領袖哈梅內伊，他亦曾在社交網與美國總統特朗普「交手」。特朗普前年把美劇《權力遊戲》宣傳海報改圖，稱「制裁將至」；蘇萊曼尼隨即有樣學樣，以《權力遊戲》風格海報表示「我將對抗你」，又稱「我和聖城旅是你的敵人，你發動這場戰爭，我們將結束它」。

親伊朗民兵日前圍攻美國駐伊拉克巴格達大使館期間，有人在大使館牆身塗鴉寫上「蘇萊曼尼是我們的領袖」，可見他在伊拉克的影響力及地位不容忽視。