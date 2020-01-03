伊朗聲言嚴厲報復　美愛國者導彈戒備

美軍暗殺伊朗重要軍頭蘇萊曼尼後，波斯灣局勢迅速轉壞。伊朗聲言準備好嚴厲報復，指美方作出二次大戰後最大誤判；據報美軍一批士兵在蘇萊曼尼遇害後離開本土基地，去向未明，派駐中東的愛國者防空導彈則進入戒備狀態。

伊朗最高精神領袖哈梅內伊周五（3日）形容，蘇萊曼尼是國際社會的反抗人物，揚言美國正等待嚴厲報復，並宣布全國哀悼蘇萊曼尼3天。外長扎里夫指美國暗殺行動是暴行及愚蠢，只會令中東反抗勢力壯大。他說：「暗殺蘇萊曼尼是極危險及愚蠢的升級舉動，美國將要為流氓般的冒險主義所引致的後果負責。」

伊朗媒體紛紛譴責美國，指總統特朗普下令暗殺的決定，是美國自二次大戰後作出最大的誤判，揚言中東民眾將不再容許美國留守區內。總統魯哈尼一名顧問指特朗普的賭博，令美國捲入中東最危險的局面，警告美方小心伊朗報復。伊朗國家安全委員會周五召開緊急會議，「討論殺死蘇萊曼尼的犯罪攻擊」。

另一邊廂，美國傳媒引述美軍官員指，蘇萊曼尼遇害的同晚，一架載有特種部隊等士兵的運輸機從東岸基地起飛，未知是否前往中東。與此同時，美國海軍第五艦隊總部所在地巴林，美軍愛國者防空導彈已經進入戒備狀態，而日前遭親伊朗示威者圍攻的美國駐巴格達大使館，其所在的「綠區」事後全面封鎖。