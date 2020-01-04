周末高溫強風勢加劇山火　莫里森取消外訪

澳洲周六（4日）預計迎來攝氏40度的酷熱天氣及強風，新南威爾士省及維多利亞省的山火危機擴大。維省沿海城市馬拉庫塔（Mallacoota）遭山火圍城，市內首批獲海軍疏散的民眾及遊客抵達墨爾本。南澳省周六再多2人因山火死亡，令本周山火相關的全國死亡人數增至12人，失蹤人數則由28人下調至21人。總理莫里森同日宣布，取消訪日本及印度行程，留守國內處理災情。

維省東南岸沿海城市馬拉庫塔有約4000人受困，前往救援的海軍率先疏散58名有需要人士，包括數名患有哮喘的少年。其中16歲少女威靈頓（Emily Wellington）是因與家人度假而受困馬拉庫塔，她稱︰「對從未遇過大火的人而言，這實在非常非常可怕。我很高興能回來。」另一艘載有1000人的大船，亦於同日稍後抵達墨爾本。

山火除了危及人類，馬拉庫塔的野生動物亦大受其害。有民眾在海岸邊發現多隻羽毛燒焦的鳥屍；而熱心男子博伊爾（Patrick Boyle）則在林木中搜尋受傷動物，至今已救回7隻樹熊。

被批救災不力的總理莫里森周五（3日）到新省視察災情時，在對方拒絕的情況下仍強行與災民握手，引起外界批評。莫里森周六回應時指，明白災民感到憤怒，不會將事件視為針對他個人，又強調會專注處理救災。他指，已下令撥款2000萬澳元（約1.08億港元）添置4架救火飛機，並調配3000名預備役軍人協助救災。他周六則表示，將取消本月12日開始的訪問印度及日本的行程。

維省已進入災難狀態，應急管理部門專員克里斯普（Andrew Crisp）周六形容，風高物燥令情況嚴峻，省內已有約10萬人需疏散，目前有21人失蹤。新南威爾士省則仍有逾100個火頭，當中過半未受控。