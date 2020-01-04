伊朗斥美暗殺軍頭　敍利亞民眾上街慶祝

伊朗軍頭蘇萊曼尼被殺後，伊朗駐聯合國大使拉萬奇周五（5日）去信聯合國秘書長古特雷斯，直斥美軍所為是國家恐怖主義，對蘇萊曼尼進行可怕的暗殺，並指安理會必須負上責任及譴責這非法的罪行。

拉萬奇表示，蘇萊曼尼於協助部分國家對抗及擊潰回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）等最危險的恐怖組織，扮演顯著角色。他續指，美軍針對蘇萊曼尼的空襲清晰顯示美國打擊恐怖主義的說法是不成立。較早前，伊朗外交部傳召瑞士駐伊朗特使，要求向美國轉交信件表達德黑蘭的立場。目前未知信件內容，外交部發言人僅指已向美方傳達適當的信息。

蘇萊曼尼是伊朗在敍利亞的部署推手之一，他死後敍利亞伊德利卜省、阿勒頗兩大反抗軍重鎮，周五有民眾上街派糖果慶祝，部分人手持寫有「我們恭喜敍利亞自由人民，罪犯蘇萊曼尼已死，希望豬巴沙爾（敍利亞總統巴沙爾‧阿薩德）是下一個」、「感謝特朗普」等字句的標語牌。

巴基斯坦則有民眾抗議美軍行動，數個城市爆發反美示威，有人焚燒美國國旗。據指，示威是由該國的什葉派回教組織發起，主辦方斥責攻擊是懦弱行為，全世界都知美國是恐怖主義國家。至於伊朗的死對頭、沙特阿拉伯則促請各方克制。