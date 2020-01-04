涉收中國博彩公司賄款　岩屋毅否認

日本眾議員秋元司涉收取中國博彩公司賄款，日前被東京檢察廳拘捕。涉事華企供稱各向另外5名眾議員支付100萬日圓（約7.1萬港元），包括前防衞大臣岩屋毅等人。岩屋毅周六（4日）向記者會否認事件，稱無受人委託，亦無提供便利。

日媒引述消息指，曾任涉事公司的顧問、47歲的仲裡勝憲供稱，在2017年9月向秋元司交付300萬日圓（約21.6萬港元）現金的前後，向另外5人各付了約100萬日圓。特搜部正就是否違反《政治資金規正法》展開調查。

政治資金收支報告顯示，中村擔任代表的自民黨支部2017年9月26日，收到來自曾籌劃北海道留壽都村綜合度假區項目的札幌市旅遊公司200萬日圓捐款，同年10月2日收到該公司幹部的200萬日圓（約14.4萬港元）捐款，100萬日圓同月5日捐給了岩屋毅擔任代表的支部。中村指出，旅遊公司沒有說明總計400萬日圓（約28.8萬港元）的捐款出自涉事華企，而他給岩屋毅的捐款聲稱是擔任聚會講師的答謝費。岩屋毅也稱不知情，表示「看到報道很吃驚」。

除岩屋和中村外，其餘3人為自民黨的法務政務官宮崎政久和船橋利實、日本維新會的前郵政民營化擔當相下地幹郎。