王室罕有四代同堂合影　直系「繼承者們」齊聚

英國王室周六（4日）公布一幅「繼承者們」的合照，紀念踏入新一個10年。英女王伊利沙伯二世、王儲查理斯、威廉王子及喬治王子等直系王位順位繼承人，罕見地齊聚一堂。據白金漢宮指，這一幅合照是繼英女王90歲大壽以來第2次同類合照。有英媒笑言，喬治王子終於長高了一點，不用再站在盒子上墊高腳。

英國王室在Instagram帳戶上載該合照，照片攝於去年12月18日、皇室一年一度的聖誕午宴前，4人齊聚在白金漢宮的王座室內。照片可見，93歲的英女王身穿白色連衣裙，手拿60年不變的經典黑色手袋，身後是雙手擺前的37歲威廉王子。而71歲的王儲查爾斯則站在左邊，右手搭在站於紅色梯級上、6歲的喬治王子右肩上。

上一張王室四代同堂照片攝於2016年4月，由同一名攝影師操刀，並印成特別紀念郵票。當時年僅2歲的喬治仍要靠東西墊腳，拖住父親威廉的手。有英媒認為，喬治在4年後變得成熟穩重，一改以往標誌性的短褲，穿上切合正式場合的藍邊白襯衫及價值50英鎊（約508港元）的綠色格子長褲，證明已經長大了。