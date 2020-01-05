山火增至24死　莫里森被批抽政治水

澳洲上周六（4日）的強風及高溫天氣令山火危機擴大，新南威爾士省再多一人喪生，令山火死亡人數增至24人；當地仍有150個火頭，其中64個未受控。總理莫里森拍片公布調兵救災卻不得要領，國防監察組織狠批他借軍方作政治宣傳。

悉尼西部市郊彭里斯（Penrith）上周六錄得攝氏48.9度高溫，新南威爾士省多地更吹起時速128公里的烈風，令山火一發不可收拾。山火自去年9月起已焚毀500萬公頃土地，為逾60年來最大規模，估計僅新南威爾士省已有5億隻動物死亡。省內一名47歲男子上周六晚試圖保護友人物業免遭火吻，最終昏倒座駕身亡。

莫里森在社交網上載短片，表示政府已增派3000名後備軍應對災情、派出飛機軍艦救災、為義務消防員提供6000澳元援助等。惟輿論批評他面對災難時只顧作宣傳自己的功績，無黨派的澳洲國防協會指短片違反有關政治廣告的規定。

澳洲山火災情受國際社會關注，英女王伊利沙白二世向屬英聯邦的澳洲發聲明致哀︰「我向緊急服務部門，以及以身犯險救援的人員致謝。菲臘親王與我向身處艱難時期的所有澳洲人致意及禱告。」威廉王子夫婦亦對山火表示震驚及哀痛，哈利王子夫婦則致以慰問，並呼籲民眾捐款，又形容這是生態滅絕。

此外，澳洲網球公開賽本月20日起在墨爾本舉行，惟山火危機持續，網球一哥祖高域上周六表示，如果墨爾本地區情況惡化，主辦機構應該考慮押後比賽。