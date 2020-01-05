擊殺軍頭：美買通身邊人　洩最後36小時行程

伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼遭美軍暗殺，他生前避用科技產品、採取嚴密保安措施，但最終仍行蹤敗露，消息指與他被殺前36小時行程外洩、美國買通其身邊人有關。

網媒《中東之眼》上周六（4日）報道，蘇萊曼尼與什葉派真主黨旅始創人穆漢迪斯已成為美國眼中釘多年，因此二人不使用現代科技、限制接觸他們的人數及外出時保持低調，以免被美國追蹤。消息人士指外界追蹤他們有困難，但敍利亞大馬士革及伊拉克巴格達機場布滿親美的情報人士，令他們被「斷正」。

真主黨高層消息人士透露，蘇萊曼尼很可能上周四（2日）由德黑蘭抵達大馬士革一刻起已被嚴密監控，直至翌日凌晨在巴格達遇刺。報道又指，不論蘇萊曼尼以甚麼路線進入伊拉克，都無法改變被殺的命運，因為他被最後一天半的行程背叛。

報道引述什葉派民兵「人民動員」高層指，美軍無人機在蘇萊曼尼的車隊起行前已在機場上空盤旋，形容行動精準不似即興。消息人士說：「美國追逐他們一段時間但不成功，今次明顯是美方收買二人的身邊人，以決定暗殺的地點及時間。」據報「人民動員」高層事後處於恐慌，不知道美國滲透組織的程度。

根據伊拉克調查人員報告，當時美軍無人機向2輛汽車發射3枚導彈，第一枚擊中第一輛汽車，另一輛汽車避開另一枚導彈，但最終仍被最後一枚導彈擊中。

另外，伊朗精神領袖哈梅內伊及總統魯哈尼上周五（3日）接見蘇萊曼尼的家屬時，蘇萊曼尼的女兒曾問：「誰為我報父親的血仇？」魯哈尼承諾「所有人都會報復」。至翌日早上，伊朗庫姆清真寺在宣禮塔上，懸掛象徵復仇的紅旗。