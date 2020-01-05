令和新年吞拿魚拍賣　1.9億日圓成交史上第二貴

日本東京魚市場自2018年10月遷至豐洲後，周日清晨（5日）終於迎來首次令和新年拍賣。這個新年慣例的盛事除了吸引不少人入場湊熱鬧，亦開場賣了個「滿堂紅」，一鳴驚人取得好意頭。與去年一樣，一條來自青森縣大間港的藍鰭吞拿魚成為新年魚王，以1億9320萬日圓（約1377萬港元）拍出，天價紀錄僅次於去年豐洲市場開幕後的首次新年拍賣。

拍賣盛事其後於清晨5時10分開始，開場的鐘聲和喊價聲依舊充滿氣勢。今年的藍鰭吞拿魚王重276公斤，相當於每公斤盛惠70萬日圓（約5萬港元）。今次投得魚王的買家不出所料，又是壽司連鎖店社長木村清。

同為去年魚王得主的木村清受訪時表示︰「我希望為客人奉上最好的吞拿魚。」但同時也不禁苦笑指︰「不過很貴呢。」木村去年以3億3360萬日圓（約2400萬港元）購入同樣來自大間港、重278公斤的魚王，創下自1999年有紀錄以來，史上最高的成交價。

東京魚市場前年由築地遷至豐洲後，是第二年舉行新年拍賣，亦是令和時代的首次。業界代表在拍賣開始前表示，期望新一年市場內吞拿魚買賣不絕，保持熱鬧，並與眾多從業員一同祈願今年生意興旺。