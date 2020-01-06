終止履行核協議　揚言軍事報復美國

美軍擊殺伊朗革命衞隊聖城部隊指揮官蘇雷曼尼後，伊朗總統魯哈尼揚言會報復。伊朗國營電視台周日（6日）宣布，伊朗不會再履行核協議中施加的限制。最高精神領袖哈梅內伊的顧問赫甘（Hossein Dehghan）同日表示，將會以軍事手段回應美國的攻擊。

國營電視台引述魯哈尼政府的聲明，指伊朗不再受制於2015年簽訂的核協議，不會限制提煉濃縮軸的能力、濃縮軸濃度和儲存量，並會繼續研究及發展核計劃。

而曾任伊朗國防部長的赫甘接受美國有線電視新聞網絡（CNN）訪問時表示，對美國的報復行動不會由區內其他武裝代理，而是由伊朗自己執行。他指特朗普直接向伊朗發動攻擊，伊朗也會直接對美國採取行動。赫甘的言論是蘇雷曼尼被殺後，伊朗政府說得最具體直接的對美國報復威脅。

另外，伊朗政府周日在德黑蘭為蘇雷曼尼舉殯，革命衞隊前指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaei）向前來悼念的人表示，以色列特拉維夫、海法等城市，會是伊朗的報復攻擊目標，他說：「你攻擊我們，就預了會被還擊，這是伊朗的權利。」禮薩伊早前曾稱，以色列向美國提供蘇雷曼尼身處何方的消息，讓美軍可以派出無人機將他擊斃。