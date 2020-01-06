微雨降溫緩和山火　坎培拉空污爆錶

澳洲山火延燒多月，東南部沿海地區周一（6日）終於出現微雨，氣溫亦由早前逾40度（攝氏，下同）急降至約20度，暫時紓緩災情。惟官員警告，本周稍後將再有高溫及大風。另一邊廂，首都坎培拉周一早上的空氣污染嚴重。

悉尼至墨爾本的沿海地區連續第二天降雨，加上氣溫驟降令災情緩和，疲於奔命的消防員有喘息空間。不過，新南威爾士省省長貝雷吉克莉安表示，全省仍有135個火頭，近70個未受控，因此沒有空間「自滿」，指周一早上是讓眾人「回氣」，確保所有無家可歸的人有安全地方安置，政府有足夠資源清理受阻道路。消防指天氣改善亦令反燃措施面臨挑戰。

澳洲山火已焚毀全國630萬公頃土地，燒毀逾2000間房屋，造成至少25人死亡；新南威爾士省再多2人失蹤。最新衞星圖片可見，山火遠至太空清晰可見，澳洲整片土地甚至染紅。

受山火的霧霾影響，坎培拉周一的空氣質素是全球主要城市中最差，天空一片灰黃，能見度極低；內政部要求非重要員工留在家中。總統莫里森日前宣布投入3000名預備役軍人救災，該批軍人周一出動，為澳洲首例；他們將協助救火、民眾逃生及埋葬燒死的動物屍體。