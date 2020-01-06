劉曉明：英倘禁用華為　將在技術革命落後

中國駐英大使劉曉明周日（5日）在《每日電訊報》撰文，指禁止中國電訊設備製造商華為，參與英國的5G網絡建設是「開歷史倒車」，將使英國在新一輪技術革命中落後，並帶來時間、成本和市場競爭力的巨大損失。

劉曉明表示，當前以5G+物聯網等新興技術為代表的第四次工業革命方興未艾。新一輪科技革命理應成為各國共同發展的新動力、新機遇。放棄與華為開展5G合作，無疑意味逆潮流而動，帶來時間、成本和市場競爭力的巨大損失。

文章指出，英國多家電信運營商明確表示，禁用華為設備將使英5G網絡建設延遲2至3年，更使英國在第四次工業革命浪潮中落後。英國禁止華為不僅將影響華為在當地經營，也損害其自身國際形象，打擊外國投資者未來的信心，對中英合作將帶來消極影響。

劉曉明呼籲，英國政府能够堅持開放包容理念，堅持公平、公正、非歧視原則，為深化中英互利合作創造條件，造福兩國人民。他又批評個別國家極力兜售所謂「華為威脅論」，散佈「科技冷戰」陰雲，試圖給全球電訊行業築起「隔離牆」，強調做法十分危險，將影響全球電訊業的正常發展。