擊殺軍頭：真主黨揚言美軍瞓棺材回國

美國與伊朗陷入戰爭邊緣，伊朗盟友黎巴嫩真主黨周日（5日）表示，駐守中東的美軍要為暗殺伊朗軍頭蘇萊曼尼付出代價，他們將「躺在棺材回國」，區內美軍基地、艦艇及士兵都是目標；蘇萊曼尼的繼任人亦表明必定向美國報復。

真主黨領袖納斯魯拉形容，中東的美軍是「合理目標」，而美軍暗殺蘇萊曼尼象徵中東進入新階段及歷史新一頁。他說：「當美國軍官的棺材開始運回美國時，特朗普政府將明白他們不但失去中東，也將輸掉總統選舉。」他揚言以自殺式襲擊者迫使美軍撤走，但認為不應傷害美國平民，否則特朗普奸計得逞。

與此同時，伊朗最高精神領袖哈梅內伊的軍事顧問赫甘（Hossein Dehghan）接受美媒訪問時指，將採取直接的軍事手段，回應美方暗殺蘇萊曼尼，但表明伊朗不急於報復，將小心選擇攻擊目標，以取得決定性的震懾效果。他批評美國挑起戰爭在先，而結束這場戰爭的唯一方法，就是以其人之道還治其人之身。

蘇萊曼尼的繼任人、革命衞隊聖城旅新任指揮官卡尼周一（6日）誓言，伊朗必定為蘇萊曼尼之死向美國報復；革命衞隊前指揮官禮薩伊（Mohsen Rezaei）表示，伊朗或攻擊以色列城市海法及特拉維夫報復，指以色列向美國提供蘇萊曼尼行蹤的情報。他說：「你攻擊我們，就預了會被還擊，這是伊朗的權利。」