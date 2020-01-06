高恩逃亡踩線3個月　藏身樂器箱曝光

雷諾-日產-三菱聯盟前董事長高恩從日本棄保潛逃到黎巴嫩，消息指這個大逃亡計劃3個月前開始策劃，團隊多次到日本「踩線」視察各機場保安，最終選擇讓高恩從對私人飛機乘客安檢較寬鬆的大阪關西國際機場，躲藏在黑色樂器箱離開，整個計劃耗資數百萬美元。

美國《華爾街日報》周一（6日）引述知情人士報道，逃亡計劃的團隊有10至15名不同國籍的人士，他們過去數月先後20次到訪日本，視察該國逾10個機場。他們發現關西國際機場安檢存在漏洞，私人飛機的客運大樓在沒有航班升降時不會有人，而且特大行李放不入安檢掃描器。最終，高恩上月底才決定逃亡。

高恩躲進用以放置演唱會器材的大黑箱，底部有透氣孔，到機場後送上一架私人飛機，當時美國安全專家泰勒（Michael L. Taylor）及扎耶克（George Zayek）均在機上。泰勒曾是美軍特種部隊成員，有拯救人質經驗；扎耶克曾在黎巴嫩戰鬥，其後任職私人保安公司，在阿富汗及伊拉克與美軍一起作戰。

另一邊廂，日本法務大臣森雅子周一首次回應事件，指日方與黎巴嫩沒有引渡協議，仍可提出引渡要求，但要小心研究相關國家的法律及互惠保證。對於高恩指控日本司法制度被操控，森雅子稱針對日本司法系統的評論與高恩潛逃是兩回事，又指已加強出境檢查。