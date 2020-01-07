金正恩視察農業建設　文在寅籲再辦兩韓峰會

中東局勢急變，外界認為北韓領袖金正恩或會因此「神隱」。惟北韓官媒朝中社周二（7日）報道，金正恩視察了順天磷肥工廠建設，並指這是「正面突破戰」對美新路線的重要經濟建設之一，顯示他欲發展農業克服制裁。南韓總統文在寅同日提出朝鮮半島三大原則，促請金正恩盡快回訪南韓，並向朝方提議展開邊境合作項目。

朝中社沒有透露金正恩視察的日期，但這是上周四（2日）報道他參謁錦繡山太陽宮後，時隔5日再有公開活動的報道。金正恩表示，建設順天磷肥廠是執行正面突破戰第一年最重視的項目之一，因此是他今年視察工作第一站。

金正恩還表示，順天磷肥廠建設工程和磷灰石礦復原工程是振興國家農業生產必須，要盡快完工，以恢復高濃度磷肥的生產。金正恩指出，敵人愈是興風作浪，北韓的旗幟就愈是迎風飄揚，政局再難、障礙再大，也要懷着社會主義建設的堅定信念實現理想和抱負。

在南韓，文在寅發表新年賀詞時稱，希望兩韓共同努力，為金正恩早日回訪首爾營造環境。他說，不論面對何等挑戰都要實現半島和平，美朝對話不應僵持，事態亦引發韓朝關係變差。他指出，目前要力促美朝對話取得進展，同時進一步深化兩韓合作。

文在寅表示，遵守半島和平三大原則，即不容戰爭、互保安全、共同繁榮，需要國際社會努力，但也有兩韓合作可做的事，希望雙方認真討論。

另外，周三（8日）是金正恩的生日，分析相信北韓或有異動，美軍偵察機RC-135W周一（6日）及周二則飛到朝鮮半島監視北韓動向。

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