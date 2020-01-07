涉迷姦190男　史上最邪惡強姦犯判囚終身

印尼36歲男子西納加（Reynhard Sinaga）多年來於英國曼徹斯特迷姦190名男子，被指是英國犯罪史上強姦最多人的罪犯，面臨159項性侵罪名。曼徹斯特法院周一（6日）判處西納加終身監禁，30年內不准假釋。法官直指他是「邪惡」的人，如果獲釋會對社會帶來危險。

案情指，西納加10多年前由印尼到英國讀書，擁有4個學位。他於2015年至2017年期間，多次在曼徹斯特的酒吧及夜店區找「獵物」，受害人多為20來歲的年輕男子。西納加趁他們醉酒或與朋友失散的情況下，誘騙對方到自己的住所，然後用藥物GHB迷暈對方，待受害人失去意識後強姦他們，期間更拍下片段，有人甚至在6小時內被西納加強姦8次，受害人事後通常忘記曾被侵犯。

直至2017年，一名受害人遭迷暈侵犯後醒來，赫然發現西納加赤裸坐於他附近，終東窗事發。警方接報後搜查西納加的單位，檢走兩部智能電話，內有他強姦受害人時拍下的片段。警方相信，西納加犯案的時段可能維持10年，受害人亦不止190人。

西納加最終被控逾136項強姦罪、8項企圖強姦、134項性侵犯及2項襲擊罪，受害人包括48名男子。由於受害人眾多，法院自2018年起用18個月、分開4次審訊，至去年12月審結。法官在判詞形容西納加是「邪惡的連環強姦犯」，直指他是危險人物。

有受害人稱，西納加不僅強姦他，更試圖永遠掩飾其惡行。數名受害人於西納加獲刑後發聲明指，他們承受極大的心理創傷，控訴西納加改變了他們的一生，永遠回不去從前的生活，他理應承受最嚴重的判刑。