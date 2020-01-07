山火嚴重打擊經濟　保險索賠額達7億澳元

澳洲東南部沿海地區周一（6日）起下雨，周二（7日）天氣清涼，消防員趁機加強撲滅山火的防線。澳洲保險理事會周二估計，山火相關的賠償申索高達逾7億澳元（約37.73億港元），預料索償金額將進一步增加。

澳洲財長弗呂登貝格警告，山火將為國家帶來非常顯著的經濟影響，希望盡快向災民發放救助。澳洲保險理事會則指，從新南威爾士省、維多利亞省及南澳省收到8985宗與山火相關的賠償申索，於兩日內翻倍，估計賠償額增至7億澳元。

新省目前亦有137個火頭，其中50個不受控，全部火勢的警戒級別降至最低的「建議」，全省目前有1600間房屋焚毀。維省則有39個火頭，其中13個處警戒級別為中級的「觀察及採取行動」，約300間房屋焚毀。

新省政府曾警告，今場微雨不足以撲熄山火，本周稍後會再有高溫及強風，勢加劇火勢，該省火勢與維省的更有可能相連。維省沿海城市馬拉庫塔早前遭山火圍城，5000人被困，截至周二仍有300人待救。3000名預備役軍人投入救災，他們周二埋葬4000隻燒死的牲畜，防止屍體腐爛傳染病菌。