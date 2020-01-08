擊殺軍頭：曾揚言襲擊伊朗文化地點　特朗普褪軚

美國總統特朗普早前揚言，若果遭到伊朗報復，美國已鎖定伊朗52個地點作為攻擊目標，當中包括文化地點。在國際法下，攻擊文化地點可被視為戰爭罪行，而特朗普周二（7日）終於「褪軚」，稱自己會守法。

特朗普周二在白宮橢圓形辦公室與記者談及有關問題時稱：「我會守法。」但他似乎仍對攻擊伊朗文化地點是太過份的說法不以為然，他說：「試想想，他們殺害我們的人民，轟炸我們的人民，我們還要溫柔地對他們的文化設施？但我會接受的。」他又再向伊朗發出嚴厲警告：「如果伊朗再做出不應該做的事，他們將會承受後果，而且是非常嚴厲的。」

國防部長埃斯珀周二（7日）則為美國擊殺的伊朗軍頭蘇萊曼尼的行動解畫，他稱伊朗當時正要在數日內襲擊美國的目標，他強調：「是數日內，而不是數周，肯定。」，是故美國已到了要作出自衞行動的地步。

埃斯珀又稱，美國應當預期伊朗會作出報復，可能是假手於「代理人」，或是親自動手，而美國已做好應付的準備。然而他又強調，美國並非要和伊朗開戰，而是要終結一場戰爭。他指美方正尋求外交途徑解決，但是要先伊朗緩和，希望伊朗能以避免再流血為目標來到談判桌。