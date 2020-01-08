雷暴雨稍緩山火　閃電恐引燃新火頭

燃燒多月的澳洲山火仍未有熄滅迹象，雖然周三（8日）一場雷暴帶來豪雨降溫，令火勢得以暫緩，惟隨着發生的大量閃電，令人擔心會否引燃新火頭，消長之下令火勢更難控制。

在新南威爾士省，逾2300名消防員除要與逾約129個火頭博鬥，還要對閃電提高警惕。新省消防總長菲茨西蒙斯回答傳媒查詢時表示，閃電劈中濕的樹叢往往會發生悶燒，待天氣較乾燥時新的火頭就可能一起爆發，尤其周五（10日）更是高危期。

多國派出的消防團隊正趕赴澳洲增援，美國、加拿大和新西蘭的增援隊伍周三將抵達，為前線加添生力軍。而知名藝人如「大姑媽」艾頓莊，以及飾演「雷神索爾」的澳洲男星基斯漢斯禾夫都紛紛發起籌款，支援消防以及受影響災民。英國王儲查理斯伉儷，則由蘇格蘭發出影像訊息，以示對山火的關注。

這場被形容為「經典級」的山火，至今已造成最少25人死亡，無數野生動物包括袋鼠和樹熊慘死，2000多棟房屋被毀，數以萬計災民需要逃離家園。火場面積達1030萬公頃與南韓相若，澳洲東南部是重災區。煙霧籠罩多個大城市，令空氣污染問題加劇。