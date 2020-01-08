新聞背後：伊朗導彈突飛猛進　專打中東美軍

伊朗革命衞隊周三（8日）發射彈道導彈突襲伊拉克美軍基地，有指用於襲擊的導彈型號分別是法塔赫-110及Qiam-1，其中後者專門針對中東的美軍基地。專家指伊朗近年的導彈技術取得如「量子變化」的進步，從過往的心理戰手段或政治宣傳，成為真正的戰場武器。

美國國防部估計，伊朗擁有超過2000枚彈道導彈，並集中發展長程攻擊火力。伊朗國防部長哈塔米早前宣稱，法塔赫-110是「100%伊朗製造」，是靈活、隱形及精確制導的戰術武器。資料顯示，該導彈最大射程300公里，搭載226公斤彈頭；Qiam-1最大射程800公里，可搭載340公斤彈頭。

匿名的美國國防部情報官員表示，前蘇聯飛毛腿導彈衍生型是伊朗過往最先進的導彈。最高精神領袖哈梅內伊十多年前下令改善導彈技術，投放數百萬美元研發制導系統提高準確度及改良舊款導彈。其中，Qiam-1可在飛行過程中微調軌迹，法塔赫-110亦安裝光電及無線電制導系統，增加對特定目標的命中率。

美國中央司令部前司令沃特爾（Joseph Votel）稱，伊朗的導彈技術突飛猛進，觀察到伊朗以導彈配合無人機等，突破導彈防禦系統及命中目標。他指伊朗學習速度之快及成功掌握該種攻擊方法令人不安。

去年9月，伊朗以導彈及無人機襲擊沙特阿拉伯的石油設施，已引起專家關注，推測兩國一旦開戰，伊朗或重施故技，重創包括美軍基地、石油設施及以色列等目標。

此外，有中國傳媒報道指，伊朗用於襲擊的導彈型號是法塔赫-313彈道導彈及Qiam-1，前者由中國製紅旗2防空導彈改良的B610彈道導彈發展而成，可視為擁有「中國血統」。