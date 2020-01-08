美伊開戰：台開國安會議　擬訂局勢發展方案

美國與伊朗全面開戰，局勢緊張。台灣的總統府周三（8日）指出，因應美伊最新情勢或帶來各項衝擊，國安會在蔡英文指示下，當日中午召開國安首長會議，了解與研判目前的整體情勢發展，針對股匯市、能源供應、僑民聯繫，以及台海安全動態等問題討論，根據各種可能發展擬訂對應方案。

台總統府發言人黃重諺表示，連日來伊朗情勢持續升溫，國家安全會議秘書長李大維召開國安首長會議，正式啟動國安機制，即時掌握相關情勢發展。他表示，會中各部門首長評估後續可能發展，在區域安全動態、總體能源供應、中東台胞的連繫保護上，預籌各種因應方案；另就台海安全動態上，台國防部也會嚴密掌握，確保台海和平。

此外，國民黨總統候選人韓國瑜針對美伊情況指出，美國總統特朗普將正式對外作出重大宣布，但在台灣立場，伊朗的軍火問題在過去幾十年來令大家密切關注。他認為，雖然看起來伊朗對美軍的開戰離台灣很遠，但事實上對台灣影響卻很巨大。

韓國瑜續指，除了石油價格暴漲的問題外，中東戰爭爆發會否影響台海的安全問題，籲台灣的國防安全部門要確保兩岸之間能穩定局勢，不可以有任何風險存在，要求政府相關部門必須趕快做好因應措施。