美伊開戰：華籲各方克制　促美不要濫用武力

美國「斬首」伊朗革命衞隊軍頭蘇萊曼尼後，伊朗周三（8日）向美軍駐伊拉克基地發射導彈報復。中國外交部發言人耿爽表示高度關注事態發展，敦促美方不要濫用武力，呼籲有關各方保持克制令事態降溫；又指中方透過駐伊拉克巴格達大使館，與各方密切溝通。

耿爽指出，中方一貫主張是各方在相互尊重的基礎上，通過對話談判等和平方式，妥善解決矛盾和分歧，共同維護地區和平與穩定。他重申中東局勢惡化，不符合任何一方的利益，區內和平穩定對全球都至關重要；中方將與各方保持溝通，為推動局勢盡快降溫，妥善應對，發揮負責任的作用。

中國駐伊朗大使館發文，提醒身處當地的中國人和機構需密切關注地區安全形勢，提高警惕，注意安全防範；遇到危險或突發情況，可及時報警並與中國駐伊大使館聯繫。

對於烏克蘭國際航空公司客機同日在德黑蘭機場起飛後墜毀，耿爽表示沉痛哀悼，指中國外交部已向烏克蘭使領館有關部門核實情況，暫未收到有中國人乘搭該班航班的消息。

此外，中國駐伊朗大使常華周二（7日）會見伊朗農業部代理部長克沙瓦爾茲時表示，無論國際和地區形勢如何變化，中方同伊朗發展全面戰略夥伴關係的決心不會改變。