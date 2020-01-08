新聞背後：小部隊打大戰爭　美軍曾3周攻陷巴格達

過去30年，美國對中東發動3次大型戰爭，其中兩次針對伊拉克，最終推翻薩達姆政權﹔一次針對阿富汗，推翻塔利班政權。在最近的一次戰爭中，以美國為首的聯軍於2003年3月20日，發動第二次海灣戰爭，從海、陸、空對伊拉克發動立體飽和打擊，以3周時間攻陷巴格達。

該次戰爭的特點，是美軍執行了時任防長拉姆斯菲爾德構思的「小部隊打大戰爭」思想，僅以步兵第3師、第101及第82空降師3個師為主力，在英、澳等聯軍支援下，利用高科技軍事手段和空中優勢，以小股兵力快速切割、擊潰約40萬伊拉克正規軍，並搶佔油田。

當美軍第3師從科威特西北向巴格達進發時，美軍空降部隊則插入伊拉克各地要衝，包括進入北部山區與庫爾德武裝部隊會師。美軍小股部隊還孤軍深入，快速逼近至巴格達城外，擊潰伊軍鬥志，大批政府官員投降。

不過，當時美國並沒有採取突襲方式。小布殊政府在宣戰前，以伊拉克藏有大殺傷武器的虛假情報，向薩達姆父子發出最後通牒。在此之前，中情局先遣隊早於2002年7月已潛入伊拉克，秘密買通部分伊拉克將領，令他們在戰爭爆發後放棄抵抗。