不斷更新：特朗普無意動武　籲伊朗領袖共締和平日

波斯灣局勢如箭在弦，美國總統特朗普周三（8日）就伊朗問題在白宮發表講話，呼籲伊朗領袖一同推動和平，美國無意動用軍事力量，準備推動和平。他另提到，沒有美軍在伊朗襲擊中死傷，永不容許伊朗擁有核武，絕不會再姑息伊朗。

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0454：伊拉克外交部發聲明，譴責伊朗在伊拉克施襲是侵犯其主權。又呼籲各方克制讓區內局勢降溫，又籲各方勿把伊拉克變成戰場。

0330:特朗普與聯北約秘書長斯托爾藤貝格通話，談論當前中東局勢。特朗普強調，北約在防止中東衝突和維持和平扮演愈來愈重要角色。

0228：特朗普發表演說後，聯合國發言人稱，對於領袖們避免衝突表示歡迎。

0213:伊朗總統魯哈尼稱，如果美國再犯下其他罪行，將會遭到更嚴厲的反應。

0158：瑞士外交部證實，伊朗及美國最近有透過瑞士的外交渠道互通訊息，但沒有透露具體內容。瑞士外交部亦呼籲各方克制，支持區內局勢降溫。

0150：日本在疏散駐巴格達大使館後，周三臨時關閉大使館，但埃爾比勒的領事館仍然運作。日本外務省已把伊拉克全境的警示提高至第4級，即建議疏散及切勿入境，並強烈建議所有身在伊拉克的日本國民立即離開。

0042：特朗普表示，即時對伊朗政權追加懲罰性經濟制裁。

0037：特朗普指美國現時為全球第一的產油及天氣汽生產國，足以自給自足，不需要來自中東的石油。

0035：特朗普指現時的核協議「充滿缺陷」，呼籲盟友共同努力，與伊朗達成協議，令世界成為一個更安全、更和平的地方。

0032：特朗普表示，美軍已準備好應付一切情況，但伊朗看來經已低頭，這對各方以至世界而言是一件好事。

0029：特朗普在白宮發表全國講話，回應伊朗射導彈襲擊美軍駐伊拉克基地。他表示無美軍在襲擊中傷亡。