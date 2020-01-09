新聞背後：醜聞不斷　伊朗空難再涉波音客機

美國波音737系列客機為旗下最暢銷機型，但近年接連發生空難。是次烏克蘭國際航空公司一架波音737-800型客機，據稱因其中一引擎起火，導致客機失控墜毀，全機176人喪生。另外兩架737 MAX客機，則在前年5個月內先後墜機，兩次空難共造成346人死亡。

波音737-800型客機為普遍單走道、雙引擎客機，常用於中短程航線，全球有數千有架波音737-800。但阿聯酋航空公司飛翔杜拜波音一架737-800，2016年3月試圖降落俄羅斯頓河畔羅斯托夫機場時墜毀，釀62人死亡。另外，印度快運航空一架波音737-800嘗試降落當地門格洛爾時亦墜機，機上逾150人喪生。

而印尼獅子航空一架機齡僅2個月的波音737 MAX 8客機，在2018年10月起飛不久，在首都雅加達東北的爪哇海上空失事，機上189人全部喪生。在去年3月，一架埃塞俄比亞航空公司波音737 MAX 8客機起飛後6分鐘墜機，機上157人全數罹難。連環事故令波音公司受到嚴密審視，737 MAX機型已在全球範圍內停飛，早前更宣布停產。