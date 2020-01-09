華女學生新西蘭連遇厄運　醫院被姦學籍不保或遭遣返

一名在新西蘭留學的21歲中國女留學生，早前表示到醫院求診時，被另一病人強姦，然而禍不單行的是，校方以她沒有就其精神健康狀態通知大學的國際辦公室，違反入學規定為由，取消了她的學籍；移民局亦指她不再滿足學生簽證條件，致女事主面臨隨時會被遣返的可能。

報道指，事主小A（化名）就讀於奧克蘭大學科學及健康科學雙學位課程，惟去年10月她因出現慢性精神健康問題而到奧克蘭醫院求醫，卻遭到強姦，令其深受打擊，更曾自殺未遂。雪上加霜的是，上月11日她又接到校方通知，指其學籍已被取消，再在聖誕節前獲移民局通知其因未能滿足學生簽證的條件，需在5日內離境，否則面臨被驅逐出境。

小A經歷曝光後，奧克蘭大學、奧克蘭地區衞生局均回應，指警方正就事件調查，故不作評論，其中奧克蘭大學強調，之所以取消小A的學籍，是考慮到專家認為繼續學業會對她不利而作出的決定，又形容事件特殊，承認校方亦未有充分確保國際學生得到妥善照顧。移民局則指出，目前仍未對小A發出驅逐出境通知，並強調對小A此前的經歷毫不知情。