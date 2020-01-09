新聞時序：美伊擦槍走火　兩周內局勢急惡化

美國與伊朗衝突近日不斷升級，美國駐伊拉克大使館遭親伊朗的示威者破壞後，伊朗革命衞隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼上周五（3日）被美軍暗殺，革命衞隊當地時間周三（8日）凌晨發動兩輪攻勢，報復式轟炸兩個美軍駐伊拉克基地，令局勢急轉直下。以下是重要時序：

●12月27日

伊拉克基爾庫克軍事基地遭受火箭攻擊，美軍一名承包商死亡，多名士兵受傷。美國指控由伊朗支持的什葉派「真主黨旅」是幕後黑手。

●12月29日

美軍空襲真主黨旅在伊拉克及敍利亞5處據點，造成至少25名武裝分子死亡、50人受傷。

●12月31日

一批親伊朗的伊拉克示威者及民兵闖入美國駐巴格達大使館，並在建築群大肆破壞。美國總統特朗普指摘伊朗在幕後策劃攻擊。

●1月3日

美軍在巴格達國際機場發動無人機襲擊，炸死伊朗聖城旅指揮官蘇萊曼尼、以及什葉派民兵「人民動員」副指揮官、真主黨旅始創人穆漢迪斯等人。

●1月4日

巴格達北部再遭受空襲，造成親伊朗民兵組織6死3傷；革命衞隊稱已鎖定美國在中東的35個目標報復，特朗普警告會對伊朗52個目標發動攻擊。

●1月5日

伊朗宣布不再履行核協議對提煉濃縮鈾的限制，意味全面退出核協議。

●1月7日

伊朗國會通過決議，列美國國防部及美軍為恐怖組織。

●1月8日

革命衞隊向美軍駐伊拉克基地發射十多枚彈道導彈，聲稱炸死至少80名美軍。特朗普於美國時間同日發表講話。