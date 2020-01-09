美伊衝突：美促北約參與更多中東事務

伊朗揚言要終結美軍在中東的存在，美國總統特朗普周三（8日）與北約秘書長斯托爾滕貝格通電話，要求北約參與更多中東事務；雙方同意北約就中東穩定及打擊國際恐怖主義作出更多貢獻。

北約部分駐伊拉克部隊周二（7日）開始撤走，特朗普周三發表全國電視講話時，提及他要求北約參與更多中東任務，但他沒有透露更多詳情。特朗普上台後，美國與北約的跨大西洋同盟關係分裂，多次質疑這個同盟的作用；美媒形容特朗普今次舉動是「意料不到」。

智庫卡托研究所的專家卡彭特（Ted Galen Carpenter）指出，特朗普此舉可令北約分擔更多美軍任務，同時向伊朗展示美方有歐洲盟友的全力支持，但相信其如意算盤打不響，因為北約沒有參與美國政策，甚至心有不滿。戰略與國際研究中心專家康利（Heather Conley）表示，北約部隊若沒有美軍保護，無法維持在伊拉克的部署。

另外，日本在疏散駐巴格達大使館後，周三臨時關閉大使館，但埃爾比勒的領事館仍然運作。日本外務省已把伊拉克全境的警示提高至第4級，即建議疏散及切勿入境，並強烈建議所有身在伊拉克的日本國民立即離開。