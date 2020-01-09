美伊衝突︰為報復自豪　摑美一巴已夠

美國與伊朗關係惡化令波斯灣戰火一觸即發，面對國家或遭美方軍事報復，伊朗民眾持有不同看法，有人對報復美方感到驕傲，亦有人擔心觸發全面戰爭。

被美軍暗殺的伊朗軍頭蘇萊曼尼，在國內民望甚高，因此當地電視台播放革命衞隊導彈空襲美軍基地的片段時，不少民眾上街揮舞國旗慶祝；一名女子落淚稱︰「這是因驕傲而流的眼淚。」更有人激昂地表示︰「他們（革命衞隊）成功報復，我們為革命衞隊自豪。我會支持我的政府，直至流乾最後一滴血。」

有人支持報復，有人擔心玩火自焚。教師馬沙奧迪（Shahram Mashaoodi）稱，擔心美國受襲後的反應，認為摑美方一巴已經足夠︰「我怕最後都只會是平民受苦受難。」但他對美軍撤出伊拉克的可能性感到悲觀。曾經歷兩伊戰爭的美術教師加納維（Solmaz Ghaznavi）表示︰「反對任何無論由誰發起的戰爭。」

石油工程學生沃蘇格（Saba Vosough）反對戰爭，指不論戰爭的規模，對方必定雙倍還擊。會計學生帕爾烏尼阿（Rojan Parvnia）形容，雖然美伊兩國民眾有很多不同之處，但「他們（美國人）不想要戰爭，伊朗人同樣也不想要戰爭」。