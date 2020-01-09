伊朗空難：殘骸疑似彈孔　現場傳有導彈零件

OPS上載聲稱是客機殘骸的照片，指機身及機尾上有多個「彈孔」。

烏克蘭國際航空公司的波音737-800型客機，周三（8日）在伊朗德黑蘭機場墜毀，空難原因耐人尋味。伊朗政府指空難原因是技術故障所致，但有航空專家指在客機殘骸照片上發現疑似彈孔，航空風險監察組織懷疑是馬來西亞航空MH17客機被擊落事件的翻版。有網民聲稱在現場發現導彈零件，但未獲證實。

航空風險監察組織OPS稱，客機機身殘骸及機翼上有多個由發射物造成的孔洞，並提出應假設客機因擊中而墜毀，直至有明確證據為止。但有人質疑，所謂彈孔只是附在殘骸上的石子陰影。

俄軍機師波波夫（Vladimir Popov）認為，客機可能撞上雷達難以探測到的小型偵察機失事。航空專家布雷（Julian Bray）稱，空難不尋常，原本預期會在現場看到部分殘骸，但只發現碎片，強調不能過早判斷成因。

美國網民蒙法雷德（Ashkan Monfared）事後在Twitter上載一張聲稱在現場拍攝的照片，指發現疑似俄羅斯製道爾M1防空導彈零件，把矛頭指向伊朗軍隊。其他網民要求蒙法雷德提供更多其他角度的照片，以及拍攝時間等。但蒙法雷德並沒有拿出證據，證明照片在現場拍攝，僅要求其他人轉發貼文。