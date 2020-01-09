氣溫回升風勢加強　東南三省發新警告

澳洲東南部山火焚燒多個月，本周初氣溫轉涼及下雨，一度令火勢緩和，但炎熱高溫未來數天重臨。當局周四（9日）向人口稠密的維多利亞省、南澳省及新南威爾士省，發出新的警告及疏散通知。

氣象部門表示，維多利亞省、南澳省及新南威爾士省部分地區的天氣情況周四起轉差，氣溫將回升至攝氏40度，並出現難以預測的強風。當局把早前向維多利亞省發出的災難級別警告延長兩天，並建議居於危險地區的民眾在安全情況下迅速離開。緊急服務部長內維爾（Lisa Neville）表示，不能因為近日下雨而掉以輕心，指火勢絕對還在移動及持續增強，仍然對社區構成極大風險。

另一災區南澳省袋鼠島，三分之一土地已被山火摧毀，當局指山火對人命及財產沒構成即時威脅，但周四氣溫預計達攝氏38度和風勢加強，故再要求島上居民撤離；在新南威爾士省，當局指周五（10日）再現強勁西北風和高溫，呼籲民眾為變壞的天氣情況作準備，但數天前的濕潤及和暖天氣令火勢較易控制。

澳洲《悉尼晨驅報》在社論指出，山火展示國家好的一面及壞的一面。它體現了國民團結，包括協助居民疏散的義務消防員，也有人向有需要人士提供食物及住宿援助。國際間派出消防員協助及慷慨捐贈，反映同舟共濟的光輝人性。

社論續指，山火亦揭示部分澳洲國民，仍未肯接受這場災難是氣候變化惡果的科學事實，更有政界人物甚至為了黨派之爭，反智地不接受專家忠告。不少人拒絕花時間尋找山火成因的證據，反而在了解不夠的情下，胡亂找代罪羔羊。