新聞剖析︰哈利愛妻號　順梅根意爭取財政自主

英國哈利王子與妻子梅根突然宣布淡出高級王室成員身份，更有指兩人事前並無知會女王，屬自行作決定。英媒分析，哈利夫婦成婚後尤其在開銷問題上備受批評，故兩人期望自立門戶，財政自主。白金漢宮前新聞官直指哈利此舉是感性蓋過理性，王室專家更批︰「梅根想要甚麼，她就會得到甚麼。」

哈利夫婦因為時常以私人飛機出行、梅根大搞奢華派對等問題，被批評揮霍公帑；分析相信這是導致兩人爭取財政獨立的因素之一。白金漢宮前新聞秘書阿比特爾（Dickie Arbiter）直言不知道哈利如何能夠「兼職」進行王室職務，並質疑指︰「他們的保安費用由誰付帳？」王室早前斥資240萬英鎊（約2400萬港元）翻新兩人府邸，如今哈利夫婦預告將有一半時間居於北美，料將進一步引發外界批評。

英國廣播公司（BBC）估計，哈利繼承亡母戴安娜王妃的遺產、加上梅根從影時的收入，兩人相信擁有可觀積蓄；但礙於王室身份敏感，此後料難覓工作。阿比特爾更將此舉與愛德華八世「不愛江山愛美人」退位一事相提並論，形容哈利的決定在現代而言是前所未見，一方面亦反映現代王室規模日減的趨勢。除哈利外，菲臘親王已由王室職務中退休，安德魯王子月前亦因捲入性醜聞而卸下王室職務。

哈利和梅根成婚後屢陷爭議，曾多次傳出兩人與王室分道揚鑣、甚至與兄長威廉王子夫婦不和的報道。兩人分別向英國報章提告，哈利王子更強硬發聲明稱︰「我失去了我的母親，如今我再次眼看我的妻子成為（傳媒）強大力量下的受害者。」有估計指，哈利夫婦是不堪輿論壓力而選擇淡出。