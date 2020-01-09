月花150英鎊　夫婦全職旅行遊世界

放下都市生活的一切，轉而兩手空空「全職旅行」談何容易。德國一名25歲女子5年前放棄做賢妻良母的夢想，轉而環遊50多個國家，更難得的是在旅途中遇上志同道合的丈夫，兩人至今已遊歷近40個國家。夫婦倆的冒險看似充滿「歎世界」般的異國情調，惟實際上兩人每月只花150英鎊（約1529港元），並要靠做網上代購賺旅費，真正做到低成本環遊世界，令不少網民稱羡。

蓋格（Ella Geiger）與丈夫瓦爾德瑪一起遊歷了37個國家，他們曾在土耳其加柏都斯亞一嘗乘熱氣球的滋味、在南韓與僧侶一起生活、在柬埔寨教英語等。蓋格表示，夫婦每人每月的最高消費限額是760英鎊（約7746港元），故期間曾試過要在澳洲農場工作、當保母替工、搭便車穿越墨西哥及亞美尼亞等地、借住當地人的家及共進晚餐等。

蓋格自己也覺得這些經歷令人難以置信，又慶幸兩人雖然是當地唯一的陌生人，但總獲善良的人們邀請融入他們的生活。問到旅途上的不如意，蓋格坦言曾在墨西哥被搶去所有財物，幸得陌生人們提供衣食住行。她表示：「這個世界上有太多東西需要去發現，你在路上學到的東西會伴你一生，沒人能從你身上帶走」。