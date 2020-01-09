哈利梅根屢捲醜聞　婚後獨行獨斷與威廉情不再

哈利（左二）與梅根（右二）被指與威廉夫婦（左一、右一）不和。（Getty Images圖片）

英國哈利王子年少輕狂時曾有「壞孩子」之稱，婚前經常穿梭派對狂歡，甚至曾穿上納粹服裝，令王室捲入爭議。哈利年紀漸長後有所收斂，但與妻子梅根婚後開始是非纏身，兩人行徑被指愈來愈特立獨行，甚至跟兄長威廉王子關係產生裂痕。梅根自成為王室成員以來，新聞亦以負面居多，其衣著、家人、不和傳聞、揮霍無度等屢成報章頭條。

被視為「叛逆王子」的哈利年僅12歲經歷喪母之痛，自小成為狗仔隊焦點。他於2002年被揭曾未成年飲酒及吸食大麻，至2005年更身穿納粹軍服參加化妝舞會，引起軒然大波。他與梅根成家立室之前，其感情生活同樣多姿多采，他在2004年邂逅津巴布韋富商千金戴維，相處7年後分道揚鑣；他隨後與博納斯（Cressida Bonas）由2012年開始交往，2年後分手收場。

梅根的負面新聞同樣一浪接一浪，她與父親馬克爾關係緊張，後者被揭製造新聞情況下，最終缺席女兒婚禮；亦有指梅根與威廉夫婦關係不和。另外，擁有黑人血統的梅根亦一直遭受抨擊，指她沒資格成為王室成員。她懷孕後曾豪擲逾百萬辦產前派對，被指揮霍無度。