伊朗空難：美媒指伊朗防空導彈意外擊落客機

美國傳媒周四（9日）引述消息指，周三（8日）在伊朗德黑蘭墜毀的烏克蘭客機，是遭防空導彈擊落。

烏克蘭國際航空公司航班編號PS752、載有176人的波音737-800客機，當日清晨在德黑蘭機場起飛後兩分鐘墜毀，機上所有人罹難。《新聞周刊》引述來自美國國防部官員、美國高級情報官員及伊拉克情報人員的消息指，客機相信是遭伊朗的俄製道爾M1地對空導彈防空系統擊落。

報道指，兩名美國國防部官員評估這次事故是意外。伊朗在向兩個美軍駐伊拉克基地發動襲擊後，防空系統可能正在啟動。美國中央司令部拒絕回應《新聞周刊》的查詢。

與此同時，哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，美國情報部門在客機失事時，偵測到有雷達開啟的信號，衞星之後亦先得偵測到紅外線信號，顯示兩枚疑似道爾M1導彈發射，接着發生爆炸，因此美國官員確信客機是遭伊朗擊落。有線電視新聞網絡（CNN）亦引述多名美國官員的消息稱，分析過美國軍方及情報部門恆常收集到的衞星、雷達和電子數據，美方愈來愈相信，伊朗錯手擊落客機。

美國總統特朗普周四被問及對事件的看法時，表示不相信客機是因機件故障失事，稱「發生了一些非常恐怖的事，它飛過一個粗暴的地區，有人可能犯了錯誤」，但被問到墜機原因，他沒有直接表明自己的看法，只說：「我有我的懷疑，我不想說......其他人也有這些懷疑。」

客機失事的原因目前尚未有正式定論，較早前有消息引述5名分別來自加拿大、歐洲及美國的安全部門人士指，西方國家情報機構相信客機因技術故障而墜毀，並非由導彈擊落；加拿大消息人士稱，有證據顯示客機引擎過熱。

另外，有航空專家指在客機殘骸照片上發現疑似彈孔，亦有網民在社交網上載聲稱在現場發現道爾M1導彈零件的照片，但沒有提供更多確鑿證據。