新聞剖析：伊朗憂美報復　增誤判風險

對於有指在伊朗失事的烏克蘭客機遭防空導彈擊落，軍事專家指伊朗軍隊或在憂慮美軍報復的緊張心理壓力下，誤判客機是來襲美方軍機，因而誤射導彈。

被指擊落客機的SA15防空導彈，是俄羅斯2007年根據高達7億美元（約55億港元）的合約售予伊朗，並曾在伊朗的閱兵儀式亮相。它屬於短程防空系統，有有效射程10公里至12公里，可安裝在履帶式車輛或貨車上，專門對付低飛的噴射機、直升機及巡航導彈，被視為保護關鍵基建或軍事設施的「最後防線」。

美國退役空軍中將德普圖拉（David Deptula）表示，正確操作SA15時需多重核實目標身份，而今次出事的烏克蘭客機，當時由德黑蘭向北飛離，伊朗軍方理應不會誤判它是懷有惡意的飛機，形容事件引發很多疑問，為何會誤判目標。

德普圖拉解釋，涉事客機會傳送獨特的識別碼，若接收的SA15儀器故障，操作員會核對飛行資料，確認是否定期航班。惟涉事客機比原定時間遲近一小時起飛，加上數小時前伊朗攻擊區內美軍，令高度戒備的操作員要短時間作決定。

國際戰略研究所導彈防禦專家埃勒曼（Michael Elleman）認為，自伊朗攻擊美軍後，時刻提防對方反擊，因此承受很大心理壓力，很容易在確認目標前就立即開火。美國有線電視新聞網絡記者史達（Barbara Starr）指，伊朗軍隊在開戰陰影籠罩下，一見到有物體在雷達出現就杯弓蛇影，以為美軍攻擊而倉卒開火。