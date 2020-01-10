王室風暴︰#Megxit成熱話　笑看王子「辭職」

英國哈利王子與妻子梅根突然宣布淡出王室，震驚各界。網民旋即模仿「脫歐（Brexit）」造字，將今次風波標籤為「#Megxit（梅根脫離）」，成為全球熱話。在英媒質疑聲不絕之際，網民評價則顯得輕鬆，更有不少支持梅根的聲音。

不少網民對哈利淡出家庭的決定嘖嘖稱奇，其中美國網民納爾遜（Eric Nelson）搞笑指︰「第一次聽見有人為了花更多時間在工作上，而決定『辭掉家庭』的。」除了#Megxit外，英媒亦以哈利夫婦的爵位，創造了#Sussexit（薩塞克斯脫離）一詞；網民則將哈利和意大利文的再見結合，創出#Harryverderci（哈利拜拜）一詞。

梅根向來與傳媒關係不佳，有指她是因黑人血統而被針對。英國名作家埃瓦里斯托在網上發文聲援，支持梅根「脫離我國的種族仇恨」；但亦有網民指，梅根不討喜根本與其種族無關。坊間不少分析認為，哈利是為了護妻才作出破格之舉。半島電視台旗下網媒報道特別以「梅根與她的丈夫淡出王室」為題，不提哈利的反傳統標題引發熱議。

美國電視節目「The Daily Show」則搞笑貼出招聘告示，招募「很擅長揮手、參加過有劍的婚禮、具兩年王室經驗」的應徵者，明顯是衝着意欲財政獨立的哈利夫婦而來。不少網民亦期待梅根重操演員的故業，或是上真人騷「教哈利怎麼做平民活動」。