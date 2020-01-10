王室風暴：兩張照片　成哈利夫婦淡出導火線？

英國哈利王子和妻子梅根宣布淡出王室，令很多人始料未及。有英媒指出，導火線可能是英女王發表聖誕文告的枱頭照片，以及新年後發布的四代同堂合照；當中哈利一家被排除在外，令他們感到不快，疑因此主動淡出。

英國王室本月4日發布直系「繼承者們」的照片，其中英女王、查理斯、威廉王子及喬治小王子，罕見地齊聚一堂。《泰晤士報》指出，哈利夫婦對發布此照片感到不快，視之為把他們排除出王室生活的信號。而去年平安夜發布、英女王宣讀聖誕文告的照片，枱頭有其父喬治六世、王夫菲臘親王、查理斯夫婦及威廉一家四口的合照，卻不見哈利一家的蹤影，亦被哈利夫婦視為不友善的信號。但有王室粉絲認為，這反而似英女王早有暗示哈利夫婦淡出。

哈利年少時有「壞孩子」之稱，與梅根結婚後再度是非纏身，與家人不和的傳聞、揮霍無度的新聞等屢成報章頭條。《每日郵報》報道指，梅根前年結婚以來的置裝費高達94.4萬英鎊（約959萬港元），其中婚紗等花費45.7萬英鎊，南太平洋之旅的衣飾亦花了17.7萬英鎊，令人質疑他們如何在「財政獨立」後維持奢華生活。