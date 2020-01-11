看守總理要求美軍撤走　遭美國務院拒絕

美國與伊朗衝突不斷升級，中東多國亦受牽連。伊拉克看守總理馬赫迪周四（10日）要求，美國派遣代表團往巴格達，準備美軍撤出事宜。美國國務院周五（11日）拒絕有關要求，並指雙方應討論如何再次保障兩國夥伴關係。

美國國務院發聲明稱，美軍存在對打擊伊拉克境內的回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）至關重要，不會討論撤兵問題。發言人奧塔格斯則表示，任何派駐伊拉克的代表團將致力討論，如何重新承諾戰略夥伴關係。她亦提到，美方不會探討撤軍，而是討論美軍在中東的武力姿態，另稱美國希望成為伊拉克的朋友及夥伴。

伊拉克總理辦公室日前在聲明中稱，馬赫迪曾與美國國務卿蓬佩奧通話，表明美國近期在伊拉克發動空襲是侵犯國家主權，違反安全協議。他在聲明中要求蓬佩奧遣代表團到巴格達，準備一個機制，執行伊拉克國會要求外國軍隊撤軍決議。

美國目前約有5200名美軍駐守伊拉克，為伊拉克軍安全部隊提供協助及訓練，防止IS死灰復燃。數千名反伊拉克政府示威者近日在巴格達及南部聚集，要求美國及伊朗勢力離開國家。