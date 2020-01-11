美俄互不相讓　兩艦北阿拉伯海險相撞

美俄角力延伸至被戰雲籠罩的波斯灣地區，兩國周五（10日）指控對方軍艦在北阿拉伯海航行時，鹵莽及違反國際規定而幾乎相撞；兩艦最接近時僅54米。

美國海軍第五艦隊周五表示，杜魯門號航空母艦戰鬥群前一天在北阿拉伯海展開例行行動時，俄羅斯海軍情報搜集船伊萬‧胡爾斯號（Ivan Khurs）從後「侵略性逼近」美軍神盾驅逐艦法拉格特號（USS Farragut）；法拉格特號隨即五度鳴響示警、即有相撞危險的國際海事訊號，要求俄艦根據國際規定改變航道。

俄艦起初拒絕，但最終改變航道駛離，與美艦保持一定距離。美軍批評俄方沒有即時遵守國際規定，增加相撞的風險，呼籲各國艦艇根據國際承認的海事法律、標準及規範航行。俄羅斯國防部同日反駁指控，批評美艦穿越俄艦航道在先，嚴重違反預防艦艇相撞的國際規定，而俄軍船員表現專業避開兩艦相撞。

由美軍提供的影片可見，伊萬‧胡爾斯號從右駛近後，法拉格特號鳴響示警；之後見到俄艦近距離駛至美艦後方，但無法判斷是哪一艘軍艦試圖「切線」穿越另一方的航道。有美軍官員透露，法拉格特號當時阻止俄艦駛近杜魯門號。