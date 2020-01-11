曾斡旋美伊密談　蘇丹卡布斯逝世終年79歲

中東戰雲密布之際，阿曼官媒周六（11日）宣布，蘇丹卡布斯（Qaboos bin Said Al Said）前一晚逝世，終年79歲。他1970年發動政變推翻親父上台至今，是阿拉伯國家中執政最長的統治者；阿曼舉國哀悼3天，其後將由王室成員中選出新任蘇丹。

卡布斯父親泰穆爾（Said bin Taimur）為極端保守派，在位時禁止國民用收音機及太陽眼鏡等，又掌管所有婚姻、教育、出國自由。卡布斯當年在英國支持下推翻父親，以29歲之齡登基，此後推動現代化，並利用豐富石油資源建設國家。他上任初期借英國特種部隊之力，鎮壓南方獲也門支持的反對派；後期則採取中立的外交方針，促使美國與伊朗2013年秘密談判，兩國2015年達成核協議。

卡布斯在國內相對受歡迎，但仍以強權打壓異己。2011年阿拉伯之春，阿曼曾出現小規模的數千人示威，政府鎮壓之餘，亦開除數名涉貪官員，阿曼整體未受強烈衝擊。卡布斯的繼位人選為他3名表兄弟，他們分別出任副總理、文化部長、幕僚。