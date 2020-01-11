外交官妻英撞斃少年回國　美拒絕引渡

美國外交官庫爾拉斯的妻子安妮（Anne Sacoolas）早前在英國駕車撞斃一名少年後，利用外交豁免權潛逃回美國。英國檢察官上月正式起訴並要求引渡安妮，美國周五（10日）拒絕，重申安妮享有外交豁免權，指英方要求「極不恰當」，會開壞先例。

英國內政部周五發聲明稱︰「根據皇家檢察署的起訴決定，內政部已就安妮的危險駕駛導致他人死亡控罪，向美國提出引渡要求。如今決定權在美國當局手中。」美國國務院發言人同日回絕，稱︰「考慮此案情況，我們強烈相信英方的引渡要求屬高度不恰當。」

美國國務院聲明續指︰「美國清楚表明，該宗意外發生之時、以至她（安妮）在英國逗留期間，涉案司機都享有外交豁免權。試圖以引渡條款，強行要求外交人員的配偶返英，將開啟一個極不尋常、令人憂慮的先例。」

42歲的安妮駕車撞斃19歲電單車客鄧恩（Harry Dunn）後，隨即離開英國；又表明事故屬無心之失，不會自願返英。英國首相約翰遜早前促請美國總統特朗普「交人」，特朗普則試圖安排死者父母與安妮見面平息事件，但對方拒絕。