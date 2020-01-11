王室風暴︰加媒壓力低　梅根疑因歧視出走

英國哈利王子與妻子梅根淡出王室，有消息估計兩人或有部分時間移居加拿大。英媒引述分析指，哈利夫婦在加拿大面臨的傳媒壓力雖遠較英國少，但國際關注仍是無可避免。而美媒則刊登非裔女教授評論，直指英國深植的種族歧視觀念迫走梅根。

哈利伉儷的決定如投下震撼彈，英媒紛紛以「地震」、「內戰」等強烈字眼着墨，外界批評英媒反應過度。加拿大卡爾頓大學（Carleton University）教授兼資深傳媒人沃德爾（Chris Waddell）明言，加媒對英國王室的興趣顯然較低，報道亦傾向分開公眾人物的公開活動及私生活。雖料英媒將繼續追訪兩人，但遠隔重洋的採訪成本將大增。

美國南加州大學的非裔傳理系教授赫希（Afua Hirsch）則在《紐約時報》撰文，指出英媒對梅根尤其苛刻，狠批她和哈利淡出的決定「自私」、「錯判」等。赫希認為，梅根不斷地受英媒評論其種族。她舉例指，英國廣播公司（BBC）主播曾將梅根的兒子阿奇比作猩猩；而梅根擔任雜誌客席編輯亦備受批評，王儲查理斯成為客席編輯卻廣獲支持。

赫希直指，英國的階級仍深受種族因素影響，令梅根屢成攻擊目擊，才最終選擇出走，連帶令哈利王子也離開王室。赫希對此不感意外，認為哈利夫婦當初不為阿奇冠上頭銜時已可見淡出端倪，更指兩人離開王室、挑戰英國體制的種族主義，是她見過最有意義的王室成員之舉。