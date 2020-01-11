新聞背後︰美曾誤認敵機　擊落伊朗客機

波斯灣戰爭周三（8日）一觸即發之際，一架由伊朗起飛的烏克蘭客機在德黑蘭墜毀，造成176人死亡。伊朗起初聲稱是引擎故障釀禍，但軍方周六（11日）承認是被導彈擊落，強調屬人為錯誤。國際間過往發生多宗民航機於戰區被擊落的事故，現時再添一宗。

●伊朗航空公司IR655客機空難

1988年7月3日兩伊戰爭期間，伊朗航空IR655空中巴士A300客機，由伊朗阿巴斯港飛往阿聯酋杜拜時，在伊朗水域被美國海軍神盾巡洋艦文森斯號發射導彈擊落，機上290名乘客及機組人員全部罹難。伊朗政府指美軍刻意擊落客機，惟華府辯稱軍艦當時誤認該客機，為正執行攻擊任務的伊朗F14戰機，結果擊落它。

●DHL貨機遇襲

2003年11月22日，國際運輸公司DHL一架空中巴士A300貨機，在伊拉克首都巴格達國際機場起飛後，遭伊拉克民兵以肩托式導彈攻擊，左翼失去液壓。機組人員調整引擎推力穩定機身，最終安全降落巴格達國際機場，沒有造成傷亡。

●馬來西亞航空公司MH17客機空難

2014年7月17日，馬航MH17客機從荷蘭阿姆斯特丹飛往馬來西亞吉隆坡，在靠近俄羅斯邊境的烏克蘭東部領空解體墜毀，機上283名乘客及15名機組成員全部罹難；這是馬航同一年內第二宗空難，也成為死亡人數最多的民航機遭擊落事件。持續4年的調查指，客機遭親俄叛軍的俄製導彈擊落，但俄方否認這結論。

●烏克蘭國際航空公司客機空難

2020年1月8日，烏航PS752客機由伊朗德黑蘭前往烏克蘭基輔，甫起飛即在半空變成火球後急速墜毀，成為烏航史上首宗空難。機上176人全部罹難，乘客包括多名加拿大及伊朗公民等。伊朗一度指客機是因引擎問題失事，惟歐美指控是伊朗擊落客機。伊朗軍方事隔3日終認責，強調屬無心之失。