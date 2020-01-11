伊朗空難：美伊交惡　加烏無辜當災

美國與伊朗周三（8日）幾乎全面開戰，雖然雙方克制沒有進一步行動，但伊朗軍方當天誤判美軍來襲，意外擊落一架烏克蘭客機，不少死者是加拿大人。輿論及分析形容，美國與伊朗交惡，令並非當事國的加拿大及烏克蘭當災。

空難的背景可追溯至美軍暗殺伊朗軍頭蘇萊曼尼，伊朗向美軍駐伊拉克基地發動導彈襲擊。美國總統特朗普當天事後在社交網發文，聲稱「一切安好」，美國似乎損失不大；惟貼文發出前27秒，涉事的烏克蘭國際航空PS752客機失聯。

空難不少死者是加籍伊朗裔人士，以及在加拿大留學的伊朗學生，他們準備在基輔轉機返回加國；客機機組人員均是烏克蘭人。加國專欄作家吉爾摩（Scott Gilmore）把矛頭指向特朗普：「一名被彈劾的總統下令執行戲劇性的暗殺，5天後一架有138個空位的客機降落多倫多，滑行到充滿親屬哭泣的客運大樓。」

在空難失去友人的加籍伊朗裔男子帕爾塞揚（Payman Parseyan）認為一隻手掌拍不響，指美伊局勢升級導致空難。多倫多大學國際關係教授博思韋爾（Robert Bothwell）稱，加拿大是美國重要盟友，但特朗普沒有就空難向加方致哀。特朗普周五（10日）出席集會時，指美方沒有反擊伊朗，很多人「都非常好運」。