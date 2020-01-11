涉另收華企400萬日圓　秋元司下周料再被捕

原屬日本自民黨的現任眾議員秋元司涉嫌收受中國企業賄賂被捕，現正受查；他曾任內閣府副大臣，負責引進包括賭場在內的綜合度假村工作。日媒周六（11日）報道，秋元司除此前指控外，曾額外從中國企業「500.com」處，收取合共相當約400萬日圓（約28.4萬港元）的旅費及演講費，將再次被檢方拘捕。

秋元司被指到訪位於深圳的500.com總部時，獲對方支付分別均約為200萬日圓（約14.2萬港元）的旅費及演講費；除了前往深圳外，亦有到澳門考察賭場，東京特搜部認為500.com除了支付私人飛機等巨額旅費外，更在當地為秋元司提供了昂貴禮品；時任500.com副社長鄭希已因涉嫌行賄同告被捕。

秋元司早前已被指收取500.com的300萬日圓（約21.3萬港元）現金及70萬日圓（約5萬港元）旅費，被東京檢察廳逮捕拘留。隨着新指控浮面，檢方預計他下周二（14日）拘留期限結束時，會再次以受賄為由被逮捕。特搜部此外亦傳召了當時與秋元一同出訪中國的自民黨眾議員白須賀貴樹及前眾議員勝沼榮明，在對方同意下進行了問話。