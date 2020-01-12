華客酒店客房違規吸煙　被罰5萬日圓

到外地旅遊，應遵守當地規則，否則可能因小失大。來自中國的一家三口本月入住北海道一間酒店時，被發現在禁煙客房吸煙，對酒店造成75萬日圓（約5.3萬港元）的損失，最後被罰款5萬日圓（約3500港元）。

據日本一份中文媒體報道，來自中國的魏先生一家本月5日入住北海道二世古一間溫泉旅館的禁煙客房。兩日後魏先生一家退房時，清潔人員發現房間有煙味，於是通知酒店。按酒店規定，多名職員其後再到客房查看，確認有煙味，於是向魏先生一家詢問。起初，魏先生夫婦否認，但其後孩子承認，兩夫婦也只好如實交代曾在房內吸煙。

酒店當時要求魏先繳付罰款作為房間清潔的費用，但魏先生拒絕，並聯絡了懂日語的朋友與酒店交涉，並要求酒店詳細列出罰款內容和金額。酒店於是將在禁吸煙房吸煙造成的最大危害金額列出，內容包括更換榻榻米和地氈的費用、被褥清潔費，以及因進行這些工作造成客房兩周內無法讓其他客人入住的損失。魏先生得悉後，也只好向酒店支付罰款。

有酒店工作人員告訴記者，魏先生繳付的罰款，其實不足以彌補酒店的損失。該工作人員又表示，大多數中國遊客都遵守規定，又提醒訂了禁煙房的遊客切勿違反規定在房間內吸煙。